В Слуцке за самоуправство судили директора, который уехал на ВНС





Первое заседание было 11 февраля. На него Пенязь не явился, сославшись на командировку. Читатели «Кур’ера» заметили его на фото среди тех, кто был на Всебеларуском народном собрании.





Поначалу судья объявил перерыв заседании до 17 февраля. Но позже «Кур’еру» сообщили, что суд продолжится 12 февраля.





Сергею Пенязю вменяют в вину правонарушение по ч. 1 ст. 23.39 КоАП (самоуправство). Согласно протоколу, по указанию директора сельхозпредприятия снесли 40-метровый мост, принадлежащий хозяину агроусадьбы Юрию Якимовичу.





На второй день в суд снова явились потерпевший Юрий Якимович, его дочь Ангелина и корреспондент «Кур’ера». Сергея Пенязя не было.





Потерпевший ещё на первом заседании ходатайствовал об экспертизе, чтобы узнать реальную стоимость разрушенного моста. Он предположил, что ущерб от сноса моста был в крупном размере. И что административное дело в отношении Пенязя могут переквалифицировать с части 1 на часть 2 статьи 23.39 КоАП.





Якимович отдал судье копии документов, которые тот просил принести в прошлый раз. Но судья сказал, что некоторых нужных документов всё равно не хватает.





Суд постановил возвратить материалы дела в Слуцкий РОВД для устранения недостатков. А именно «для определения размеров причинённого вреда, чтобы конкретно определить часть статьи». И чтобы определить, какой конкретно нормативно-правовой акт нарушила деятельность Пенязя.







