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Журналистку TUT.BY Надежду Калинину оштрафовали на 2320 рублей

12 февраля продолжился суд над журналисткой TUT.BY Надеждой Калининой. Ее задержали 29 января, когда она пыталась попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания по Минску, и вменили две статьи — 23.34 и 23.4 КоАП.

 Почти трое суток Надежда провела в ИВС на Окрестина — в переполненной камере без теплых вещей и средств гигиены. 1 февраля над ней начался суд, в котором объявили перерыв. Сегодня процесс продолжился, пишет tut.by

На суде выступил свидетель Шиманович (фамилия ненастоящая). Он заявлял, что Калинина пикетировала вдоль проезжей части рядом с Дворцом культуры, выкрикивала «Жыве Беларусь!» и не реагировала на его неоднократные замечания, но не сопротивлялась, когда ее задерживали.

Фото: TUT.BY


Журналистка вину не признала. В процессе объявлен перерыв. 
Суд намеревался истребовать видеозаписи с камер наблюдения Дворца культуры, где Калинина была задержана.
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