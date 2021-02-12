Журналистку TUT.BY Надежду Калинину оштрафовали на 2320 рублей

Почти трое суток Надежда провела в ИВС на Окрестина — в переполненной камере без теплых вещей и средств гигиены. 1 февраля над ней начался суд, в котором объявили перерыв. Сегодня процесс продолжился, пишет tut.by





На суде выступил свидетель Шиманович (фамилия ненастоящая). Он заявлял, что Калинина пикетировала вдоль проезжей части рядом с Дворцом культуры, выкрикивала «Жыве Беларусь!» и не реагировала на его неоднократные замечания, но не сопротивлялась, когда ее задерживали.





Фото: TUT.BY





Журналистка вину не признала. В процессе объявлен перерыв.

Суд намеревался истребовать видеозаписи с камер наблюдения Дворца культуры, где Калинина была задержана.



