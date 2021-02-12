Откровения от Александра: Лукашенко призвал отказаться от смартфонов, потому что через них следят американцы
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал отказаться от смартфонов и заявил, что умные люди ищут кнопочные телефоны.
фото: ruinformer.com
"Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю", - заявил Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, пишет interfax.by
16:54 12/02/2021
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