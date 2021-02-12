



Сергей Страчко / facebook.com





"Уволен по статье за четыре дисциплинарные взыскания с 5 января до 6 февраля этого года", — сказал Страчко и отказался от дальнейших комментариев, передает , — сказал Страчко и отказался от дальнейших комментариев, передает Еврорадио





В августе 2020-го мужчина записал видеообращение к педагогам страны и председателя Совета Республики Натальи Кочановой — уроженки Полоцка. Он потребовал провести пересчет голосов и провести новые президентские выборы.





Учителям он напоминал, что на них лежит большая ответственность за события в стране. Страчко просил коллег написать коллективное обращение в прокуратуру, чтобы привлечь к ответственности тех, кто отдавал преступные приказы. Кроме того, он призвал учителей написать обращение с требованием провести пересчет голосов.