Фото из открытого источника





Российский препарат против коронавируса "Спутник V" разрешили использовать в Беларуси при вакцинации людей старше 60 лет, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики, передает Sputnik





Соответствующие изменения разработчик вакцины внес в инструкцию по применению, это единственная зарегистрированная в Беларуси вакцина от коронавируса, одобренная для пожилых людей.





"Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V", разработанная ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, одобрена Министерством здравоохранения Беларуси для применения у людей старше 60 лет. Данное заключение было принято по результатам оценки материалов регистрационного досье специалистами нашего центра и ведущими учеными экспертами-инфекционистами, эпидемиологами, генетиками Беларуси", – рассказал директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава Дмитрий Гринько.





Сейчас белорусские поликлиники готовятся к началу массовой вакцинации населения. Минздрав сообщает, что для пожилых людей перед прививкой будет организован дополнительный комплексный осмотр.





Напомним, что в декабре прошлого Минздрав РФ одобрил применение вакцины "Спутник V" для граждан старше 60 лет.





Как проводились исследования

Было два клинических исследования вакцины, в которых участвовали лица старше 60 лет.





Для одного из них отобрали добровольцев от 18 лет и старше – почти 40 тысяч человек, пожилых добровольцев было 1029 человек, самый возрастной – 87 лет. Во втором исследовании участвовали только люди старше 60 лет – 110 человек.





"Таким образом, на сегодня имеются задокументированные данные по эффективности и безопасности вакцины "Спутник V", полученные более чем у тысячи добровольцев старше 60 лет, что послужило достаточным основанием для внесения изменений в инструкцию по медицинскому применению", – сообщает Минздрав.





В результате таких исследований было доказано, что после прививки формируется напряженный иммунный ответ к вирусу SARS-CoV-2. Вакцина помогает вовлекать в процесс как гуморальный имунный ответ – это специфические белки крови – антитела, способные препятствовать развитию ковид – инфекции, так и клеточное звено иммунитета – клетки крови, обеспечивающие противовирусную защиту.





После прививки антитела образовались почти у 100% добровольцев, а максимального своего уровня они достигали на 42-й день после вакцинации.



