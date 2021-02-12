Из-за Всебелорусского собрания Брест остался без фонарщика и ритуала зажжения фонарей
Впервые за 10 лет Брест остался без фонарщика и ритуала зажжения фонарей. Но всего на два дня.
Об этом сообщил председатель горисполкома:
"Уважаемые брестчане! Сегодня и завтра, впервые за более чем десятилетнюю историю проведения знакового для нашего города ритуала, не будут зажжены старинные фонари на улице Советской! Связано это с тем, что наш штатный узнаваемый и уважаемый фонарщик — Виктор Кирисюк — принимает участие в VI Всебелорусском народном собрании! Но уже в субботу — 13 февраля — огни фонарей вновь будут создавать уютную атмосферу на центральной пешеходной улице города!" -- написал Рогачук в своем Телеграм-канале.
16:01 12/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение