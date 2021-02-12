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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Из-за Всебелорусского собрания Брест остался без фонарщика и ритуала зажжения фонарей

Впервые за 10 лет Брест остался без фонарщика и ритуала зажжения фонарей. Но всего на два дня.


Об этом сообщил председатель горисполкома: 

"Уважаемые брестчане! Сегодня и завтра, впервые за более чем десятилетнюю историю проведения знакового для нашего города ритуала, не будут зажжены старинные фонари на улице Советской! Связано это с тем, что наш штатный узнаваемый и уважаемый фонарщик — Виктор Кирисюк — принимает участие в VI Всебелорусском народном собрании! Но уже в субботу — 13 февраля — огни фонарей вновь будут создавать уютную атмосферу на центральной пешеходной улице города!" -- написал Рогачук в своем Телеграм-канале. 
Brestcity.by
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