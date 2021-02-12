Трогательная деталь: Лукашенко рассказал о проверках ГАИ на коррупцию - взяток не берут
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, как сотрудников ГАИ проверяют на коррупцию, и проходят ли они подобные проверки. Об этом он заявил в ходе VI Всебелорусского народного собрания, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
По словам Главы государства, он регулярно устраивает подобные проверки для сотрудников Госавтоинспекции, чтобы посмотреть, берут они взятки на дороге или нет.
— Посылаем людей и даем взятки гаишникам. Специально. Последнюю проверку осуществили — ни один не взял. Один рассуждал на эту тему, к моему стыду прямо напротив Дворца Независимости, — рассказал А. Лукашенко. — Ему предложили, он начал эту тему обсуждать, а потом говорит: «Не-не-не, идите, не сегодня и не завтра, идите». То есть у него сработала эта чуйка.
Президент обратил внимание на то, что таких попыток проверить сотрудников ГАИ были десятки.
— Ни один. Это гордость, — подчеркнул А. Лукашенко. — Я горжусь, что у нас такие люди.
14:57 12/02/2021
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