По словам Главы государства, он регулярно устраивает подобные проверки для сотрудников Госавтоинспекции, чтобы посмотреть, берут они взятки на дороге или нет.





— Посылаем людей и даем взятки гаишникам. Специально. Последнюю проверку осуществили — ни один не взял. Один рассуждал на эту тему, к моему стыду прямо напротив Дворца Независимости, — рассказал А. Лукашенко. — Ему предложили, он начал эту тему обсуждать, а потом говорит: «Не-не-не, идите, не сегодня и не завтра, идите». То есть у него сработала эта чуйка.





Президент обратил внимание на то, что таких попыток проверить сотрудников ГАИ были десятки.









— Ни один. Это гордость, — подчеркнул А. Лукашенко. — Я горжусь, что у нас такие люди.



