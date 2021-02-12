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Трогательная деталь: Лукашенко рассказал о проверках ГАИ на коррупцию - взяток не берут

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, как сотрудников ГАИ проверяют на коррупцию, и проходят ли они подобные проверки. Об этом он заявил в ходе VI Всебелорусского народного собрания, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

По словам Главы государства, он регулярно устраивает подобные проверки для сотрудников Госавтоинспекции, чтобы посмотреть, берут они взятки на дороге или нет.

— Посылаем людей и даем взятки гаишникам. Специально. Последнюю проверку осуществили — ни один не взял. Один рассуждал на эту тему, к моему стыду прямо напротив Дворца Независимости, — рассказал А. Лукашенко. — Ему предложили, он начал эту тему обсуждать, а потом говорит: «Не-не-не, идите, не сегодня и не завтра, идите». То есть у него сработала эта чуйка.

Президент обратил внимание на то, что таких попыток проверить сотрудников ГАИ были десятки.


— Ни один. Это гордость, — подчеркнул А. Лукашенко. — Я горжусь, что у нас такие люди.
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