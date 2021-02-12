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"Это позорище!": российский ведущий Юрий Вяземский о Нобелевской премии

Юрий Вяземский отреагировал на новость о выдвижении Алексея Навального. На днях бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул российского политика Алексея Навального на соискание Нобелевской премии мира 2021 года «в знак признания его смелости и усилий по разоблачению коррупции, защите политического плюрализма и противостояния растущему авторитарному режиму России».

 Юрий Вяземский // фото: Global Look Press Ведущий программы «Умницы и умники» на «Первом канале» 

Нобелевская премия мира присуждается ежегодно с 1901 года. Ее первыми лауреатами стали основатель Международного комитета Красного Креста, один из создателей Женевской конвенции 1864 года швейцарец Жан Анри Дюнан и основатель и президент Лиги мира и свободы француз Фредерик Пасси. После Мюнхенских соглашений в 1939 году на Нобелевскую премию мира был номинирован Адольф Гитлер. Комитет все-таки внес диктатора в предварительные списки, но затем имя фюрера оттуда вычеркнули. 

В числе лауреатов Нобелевской премии мира были Андрей Сахаров, Михаил Горбачев, сам Лех Валенса. В 2009 году она была присуждена президенту США Бараку Обаме. 

Кто достоин Нобелевской премии мира на этот раз, Sobesednik.ru выяснил у ведущего программы «Умники и умницы», профессора МГИМО Юрия Вяземского.
 
– Кому бы вы вручили сегодня премию мира Нобеля? 

– Я бы ее закрыл на фиг! Это позорище моего любимого Нобеля! – категорично заявил в интервью Sobesednik.ru профессор. – Это не премия… У вас приличный сайт, поэтому я не могу выражать мысль и свои чувства до конца. Понимаете, есть две нобелевские премии, которые для меня ничего не значат: по литературе и тем более вот эта дурацкая, которая вручается в Осло – премия мира. Что касается остальных премий, то у меня к ним отношение серьезное. Поэтому премию мира я бы дал в этом году какому-нибудь нехорошему человеку.  

 – Например? 

– Сразу Байдену, например. Вы возьмите список и посмотрите, кто получал Нобелевские премии мира – там же, как их называют англичане, одни «ястребы войны». Малосерьезные фигуры, которые сеют рознь между народами. 

– А по литературе-то чем Нобель вам не угодил? 

– По литературе вообще премия несерьезная, потому что первым ее лауреатом в 1901 году стал французский поэт Сюлли-Прюдом. А среди номинантов был Толстой. Причем, это в начале века, когда им давно были написаны «Война и мир» и «Анна Каренина». Поскольку я на 1/8 швед и говорю по-шведски, то мне как-то очень обидно за Нобеля. Очень обидно!


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