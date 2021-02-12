BYPOL сообщает о начале чисток в КГБ Беларуси
Инициатива белорусских силовиков BYPOL сообщила о начале чисток среди сотрудников Комитета государственной безопасности Беларуси.
BYPOL отмечает, что начались чистки среди сотрудников, которые летом во время сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты поставили подпись не за Александра Лукашенко.
«Ранее уже поднимался вопрос об увольнении подписавшихся за альтернативных кандидатов, однако тогда из-за цейтнота и кадрового дефицита на фоне постоянных протестов до крайних мер не дошло», – сообщили Белсат в инициативе.
Чистки коснулись также и пенсионеров, заподозренных в нелояльности к режиму Лукашенко.
За подписью главы КГБ Ивана Тертеля вышел список пенсионеров, которых необходимо снять с военного учета в КГБ, и поставить на учет на общих основаниях в районные военкоматы по месту регистрации. Кроме того, таких пенсионеров снимают с учета в поликлинике КГБ, аннулируют пропуски в медучреждение, отправляя на обслуживание в поликлинику по месту жительства.
По неофициальной информации, среди лишенных привилегий оказались даже экс-глава КГБ Владимир Мацкевич и экс-глава Службы охраны президента Юрий Бородич.
МГ/АА belsat.eu
11:19 12/02/2021
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