В Германии поезд протаранил фуру, за рулем которой был белорус

По данным немецких правоохранителей, 9 февраля фура, за рулем которой был 31-летний белорус, забуксовала в снегу на железнодорожном переезде — прицеп остался на путях. Машинист пассажирского поезда не успел вовремя затормозить и столкнулся с ним, переводит zviazda.by





Водитель грузовика успел вовремя покинуть кабину и в результате аварии не пострадал.





Поезд шел без пассажиров, легкие травмы получили машинист и проводница. Медицинскую помощь им оказали на месте происшествия.



