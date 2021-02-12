+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Германии поезд протаранил фуру, за рулем которой был белорус

Пассажирский поезд протаранил забуксованную на переезде фуру в немецком городе Нойзальца-Шпремберг. Информация об этом появилось на сайте местной полиции.

По данным немецких правоохранителей, 9 февраля фура, за рулем которой был 31-летний белорус, забуксовала в снегу на железнодорожном переезде — прицеп остался на путях. Машинист пассажирского поезда не успел вовремя затормозить и столкнулся с ним, переводит zviazda.by

Водитель грузовика успел вовремя покинуть кабину и в результате аварии не пострадал.

Поезд шел без пассажиров, легкие травмы получили машинист и проводница. Медицинскую помощь им оказали на месте происшествия.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Павел Знавец
Эсэ пра геніяльны твор Віктара Шалкевіча.
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]