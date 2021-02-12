В Германии поезд протаранил фуру, за рулем которой был белорус
Пассажирский поезд протаранил забуксованную на переезде фуру в немецком городе Нойзальца-Шпремберг. Информация об этом появилось на сайте местной полиции.
По данным немецких правоохранителей, 9 февраля фура, за рулем которой был 31-летний белорус, забуксовала в снегу на железнодорожном переезде — прицеп остался на путях. Машинист пассажирского поезда не успел вовремя затормозить и столкнулся с ним, переводит zviazda.by
Водитель грузовика успел вовремя покинуть кабину и в результате аварии не пострадал.
Поезд шел без пассажиров, легкие травмы получили машинист и проводница. Медицинскую помощь им оказали на месте происшествия.
11:10 12/02/2021
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