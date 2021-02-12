КГК проверяет белорусские аптеки по поводу обоснованности роста цен на лекарства
Комитет государственного контроля Беларуси проверяет объекты аптечной сети на предмет обоснованности роста цен на лекарственные препараты, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в КГК.
Мониторинг проходит в государственных и частных аптеках. В проверочных мероприятиях участвуют сотрудники Комитета госконтроля, МАРТ, Мингорисполкома и Федерации профсоюзов Беларуси.
Изучается вопрос обоснованности роста цен в связи с изменением налогового законодательства и в целом анализируется информация о формировании стоимости лекарств у отечественных производителей и импортеров данной продукции, отметили в КГК.
Контрольное ведомство рекомендует аптечным сетям принять меры по снижению цен на социально значимые лекарства и не дожидаться предписаний от проверяющих.
Выявленным контрольным ведомством фактам необоснованного повышения цен на лекарственные препараты дадут соответствующую оценку.
10:52 12/02/2021
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