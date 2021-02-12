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В Польше изобрели прибор, мгновенно выявляющий COVID в дыхании человека

Устройства действует по принципу алкотестера: человек выдыхает в трубку, а на дисплее прибора через пару секунды появляется результат.

Компания ML System из Польши разработала устройство, с помощью которого можно выявить COVID-19 всего за 10 секунд, анализируя дыхание человека. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает telegraf.by со ссылкой на Укринформ.

Аппарат действует по принципу алкотестера: человек выдыхает воздух в трубку — и через несколько секунд на экране появляется результат теста на коронавирус.

Директор компании-разработчика ML System Давид Цицонь отметил, что использование этого устройства произведет «революцию в борьбе с коронавирусом» и поможет быстро преодолеть пандемию. Он также выразил надежду, что прибор, не требующий специальных навыков обслуживания, найдет массовое использование.

Отмечается, что в презентации устройства принимал участие президент страны Анджей Дуда.

«Я надеюсь, что это открытие упростит жизнь людям во всем мире», — заявил польский лидер.

 Он выразил надежду, что прибор, который, по его словам, не имеет аналогов в мире, быстро пройдет клинические исследования и выйдет в массовое производство.

Дуда сообщил, что сам проверился на COVID-19 на этом аппарате — и получил отрицательный результат.
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