В Польше изобрели прибор, мгновенно выявляющий COVID в дыхании человека
Устройства действует по принципу алкотестера: человек выдыхает в трубку, а на дисплее прибора через пару секунды появляется результат.
Компания ML System из Польши разработала устройство, с помощью которого можно выявить COVID-19 всего за 10 секунд, анализируя дыхание человека. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает telegraf.by со ссылкой на Укринформ.
Аппарат действует по принципу алкотестера: человек выдыхает воздух в трубку — и через несколько секунд на экране появляется результат теста на коронавирус.
Директор компании-разработчика ML System Давид Цицонь отметил, что использование этого устройства произведет «революцию в борьбе с коронавирусом» и поможет быстро преодолеть пандемию. Он также выразил надежду, что прибор, не требующий специальных навыков обслуживания, найдет массовое использование.
Отмечается, что в презентации устройства принимал участие президент страны Анджей Дуда.
«Я надеюсь, что это открытие упростит жизнь людям во всем мире», — заявил польский лидер.
Он выразил надежду, что прибор, который, по его словам, не имеет аналогов в мире, быстро пройдет клинические исследования и выйдет в массовое производство.
Дуда сообщил, что сам проверился на COVID-19 на этом аппарате — и получил отрицательный результат.
10:51 12/02/2021
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