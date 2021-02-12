Компания ML System из Польши разработала устройство, с помощью которого можно выявить COVID-19 всего за 10 секунд, анализируя дыхание человека. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщае т telegraf.by со ссылкой на Укринформ.





Аппарат действует по принципу алкотестера: человек выдыхает воздух в трубку — и через несколько секунд на экране появляется результат теста на коронавирус.





Директор компании-разработчика ML System Давид Цицонь отметил, что использование этого устройства произведет «революцию в борьбе с коронавирусом» и поможет быстро преодолеть пандемию. Он также выразил надежду, что прибор, не требующий специальных навыков обслуживания, найдет массовое использование.





Отмечается, что в презентации устройства принимал участие президент страны Анджей Дуда.





«Я надеюсь, что это открытие упростит жизнь людям во всем мире», — заявил польский лидер.





Он выразил надежду, что прибор, который, по его словам, не имеет аналогов в мире, быстро пройдет клинические исследования и выйдет в массовое производство.





Дуда сообщил, что сам проверился на COVID-19 на этом аппарате — и получил отрицательный результат.











