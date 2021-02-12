В литовских пунктах пропуска возобновили оформление

По данным ГПК, перед пунктом пропуска Каменный Лог сейчас стоят около 400 грузовиков, около 200 фур находится перед пунктом пропуска Котловка.





Утром 11 февраля в ГПК сообщили о том, что в Мядининкае из-за малочисленности смен литовских контрольных служб замедлены процедуры оформления. Проблемы с таможенным оформлением также отмечались в соседнем пункте пропуска Лаворишкес (Котловка), пишет interfax.by



