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В литовских пунктах пропуска возобновили оформление

В литовских международных пунктах пропуска Шальчининкай (Бенякони с белорусской стороны) и Мядининкай (Каменный Лог) возобновлено оформление, сообщили в пятницу вечером в Госупогранкомитете Беларуси.

По данным ГПК, перед пунктом пропуска Каменный Лог сейчас стоят около 400 грузовиков, около 200 фур находится перед пунктом пропуска Котловка.

Утром 11 февраля в ГПК сообщили о том, что в Мядининкае из-за малочисленности смен литовских контрольных служб замедлены процедуры оформления. Проблемы с таможенным оформлением также отмечались в соседнем пункте пропуска Лаворишкес (Котловка), пишет interfax.by
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