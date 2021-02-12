Во Владикавказе после взрыва обрушился торговый центр

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Во Владикавказе произошел мощный взрыв в супермаркете на улице Гагкаева, сообщает РБК со ссылкой на Baza и «РИА Новости». Здание разрушено. Информации о числе пострадавших пока нет.





Взрыв произошел в нерабочее время, в 7:24 мск.





«Произошло обрушение отдельно стоящего здания, где расположен магазин «Магнит». Возгорания нет. Сведений о пострадавших нет. Причины выясняются. Полиция и МЧС работают на месте», — сообщили РБК в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия — Алания.





«В настоящее время ведутся аварийно-спасательный работы, идет расчистка местности, завалов. Информации о жертвах не поступало. Единственный человек, который там находился, — сотрудник, у него там офис был, ювелир, он всю ночь работал, заказ у него какой-то срочный был. Под утро, говорит, я уснул, от взрыва проснулся, вышел сам. Больше данных о пострадавших не поступало, — заявил РБК заместитель председателя правительства республики Ирбек Томаев.





В Следственном комитете сообщили, что по факту взрыва проводится проверка.





На кадрах с места происшествия видно, что трехэтажное здание почти целиком разрушено. В нем были несколько супермаркетов, магазин мебели, кабинет стоматолога.