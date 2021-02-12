+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Во Владикавказе после взрыва обрушился торговый центр

В результате трехэтажное здание с супермаркетами и мебельным магазином разрушено до основания. Взрыв произошел в нерабочее время.


Фото: @Oleg_Ilchenko / Twitter

Во Владикавказе произошел мощный взрыв в супермаркете на улице Гагкаева, сообщает РБК со ссылкой на Baza и «РИА Новости». Здание разрушено. Информации о числе пострадавших пока нет.

Взрыв произошел в нерабочее время, в 7:24 мск.

«Произошло обрушение отдельно стоящего здания, где расположен магазин «Магнит». Возгорания нет. Сведений о пострадавших нет. Причины выясняются. Полиция и МЧС работают на месте», — сообщили РБК в пресс-службе МВД по Республике Северная Осетия — Алания.

«В настоящее время ведутся аварийно-спасательный работы, идет расчистка местности, завалов. Информации о жертвах не поступало. Единственный человек, который там находился, — сотрудник, у него там офис был, ювелир, он всю ночь работал, заказ у него какой-то срочный был. Под утро, говорит, я уснул, от взрыва проснулся, вышел сам. Больше данных о пострадавших не поступало, — заявил РБК заместитель председателя правительства республики Ирбек Томаев.

В Следственном комитете сообщили, что по факту взрыва проводится проверка.

На кадрах с места происшествия видно, что трехэтажное здание почти целиком разрушено. В нем были несколько супермаркетов, магазин мебели, кабинет стоматолога.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Павел Знавец
Эсэ пра геніяльны твор Віктара Шалкевіча.
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]