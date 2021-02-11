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В России могут измениться телефонные номера для междугородних звонков

Минцифры разработало проект приказа, согласно которому с 2025 г. изменится механизм набора номера телефона при междугородних и международных звонках.


Фото с сайта http://budport.com.ua

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект приказа ведомства «Об утверждении и введении в действие ‎российской системы и плана нумерации».


В пресс-службе министерства пояснили, что при междугородних вызовах нужно будет набирать вместо цифры «8» — «0», при международных звонах — «00».

Кроме того, проект закрепит номер «122» за «Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи» в соответствии с постановлением правительства.
Источник: Ведомости
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