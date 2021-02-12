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В Витебске женщину оштрафовали на 1160 рублей за цитирование Библии

В Витебске женщину оштрафовали на 1160 рублей за цитирование Библии....

Валентина Крыштопенка / viciebskspring.org

На плакате Валентины Крыштопенка было написано "Когда властвует нечестивый — народ стонет". Милиционеры увидели ее снимки в Telegram и возбудили административное дело по факту "несанкционированного пикетирования". В январе в квартире провели обыск, забрали плакат и два телефона. Судья Михаил Зубеня принял решение наложить штраф, сообщает Еврорадио со ссылкой на viciebskspring.org.

Валентине Крыштопенка 56 лет. Она — она инвалид первой группы. В прошлом году ее трижды штрафовали за участие в мирных протестах.

Своей вины женщина не признала. В суде Витебского района она заявила: "Библия в Беларуси не запрещено!".
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