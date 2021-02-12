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Фирма начала поиск желающих пить алкоголь и получать за это деньги

Компания HUN начала поиск британцев, которые желают употреблять алкоголь и получать за это деньги. Об этом сообщает издание Daily Mirror, передает "Лента.ру".



Фирма торгует алюминиевыми банками с южноафриканским вином. Людям, которые изъявят желание стать дегустаторами ее продукции, выплатят по 200 фунтов стерлингов и привезут на дом запас вина на целый год. Кроме того, они будут получать образцы новых вин, которые HUN начнет выпускать в этом году.

Желающим принять участие в акции необходимо зарегистрироваться на сайте компании не позднее 9 марта. Они должны проживать в Великобритании и быть не младше 18 лет.

В 2019 году сообщалось, что в американском штате Пенсильвания полиция разыскивала добровольцев, готовых напиться за счет государства. Предполагалось, что на них полицейские будут тренироваться распознавать пьяных водителей.
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