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Наши люди. Мэр Варшавы поблагодарил белоруса, который толкал автобус в заснеженном городе

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский поблагодарил белоруса Дмитрия Сологуба, который недавно толкал автобус в заснеженном городе

Автобус требует помощи / Slawek Kaminski, Agencja Gazeta

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский поблагодарил белоруса Дмитрия Сологуба, который недавно толкал автобус в заснеженном городе. "В трудной ситуации он помог городскому автобусу выехать на дорогу, — пишет Рафал Тшасковский в Facebook.  —Теперь он сам сможет преодолевать дальнейшие маршруты в течение 90 дней на общественном транспорте Варшавы".

Белорус получит подарок — проездной билет. Его поступком был поражён не только мэр столицы Польши.
 
"В нашем мире вместо того, чтобы просто взять и помочь, все снимают на видео", — сказал "Белсату" Сологуб, пишет euroradio.fm
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