В США столкнулось 130 машин. Есть жертвы

Фото: CNN

Число погибших в техасском ДТП возросло до шести





Инцидент, в котором, по последним данным, столкнулось около 130 автомобилей, произошел около шести утра.

Число погибших в результате ДТП в северо-восточной части штата Техас увеличилось в четверг до шести, еще 36 человек были доставлены в больницы с травмами разной степени сложности. Об этом со ссылкой на полицию в четверг, 11 февраля, сообщила телекомпания CNN.





Уточняется, что крупное ДТП произошло накануне в Техасе. Наледь на трассе стала причиной столкновения не менее 130 автомобилей.





В службе скорой помощи сообщили, что несколько пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии.





По словам главы пожарной службы, большинство граждан, попавших в ДТП, были спасены и эвакуированы. Специалисты проверяют каждый автомобиль на наличие в ней людей, пишет korrespondent.net



