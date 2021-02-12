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В США столкнулось 130 машин. Есть жертвы

В США возросло число жертв массового ДТП, в котором столкнулось 130 машин

Фото: CNN
Число погибших в техасском ДТП возросло до шести

Инцидент, в котором, по последним данным, столкнулось около 130 автомобилей, произошел около шести утра.
Число погибших в результате ДТП в северо-восточной части штата Техас увеличилось в четверг до шести, еще 36 человек были доставлены в больницы с травмами разной степени сложности. Об этом со ссылкой на полицию в четверг, 11 февраля, сообщила телекомпания CNN.

Уточняется, что крупное ДТП произошло накануне в Техасе. Наледь на трассе стала причиной столкновения не менее 130 автомобилей.

В службе скорой помощи сообщили, что несколько пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии.

По словам главы пожарной службы, большинство граждан, попавших в ДТП, были спасены и эвакуированы. Специалисты проверяют каждый автомобиль на наличие в ней людей, пишет korrespondent.net
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