+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Циклон с метелями и сильным снегом накроет Беларусь в выходные

Циклон Volker с метелями и сильным снегом надвигается на Беларусь, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.


По данным синоптиков, белорусы начинают ощущать приход циклона — местами по стране выпало довольно много снега уже 11 февраля. Однако стихия еще не проявила себя полностью. Стоит готовиться к метелям и снежным заносам на дорогах.

В субботу, 13 февраля, на большей части территории республики ожидаются снег, метель, ночью и утром по юго-востоку — сильный снег, на дорогах снежные заносы. Во многих районах страны прогнозируется усиление ветра порывами до 15–20 м/с. В ночные часы температура воздуха составит –13…–18 °C. Днем столбик термометра покажет –7…–14 °C, а по юго-западу Беларуси — –3…–6 °C.

В воскресенье, 14 февраля, циклон практически пройдет Беларусь и направится в сторону России. На большей части территории республики пройдет кратковременный снег. Ночью будет от –5 °C на западе страны, до –17 °C на востоке. Днем столбик термометра будет колебаться от –5 °C до –11 °C, а в западных районах — от –1 °C до –4 °C.

В начале следующей недели погоду в Беларуси определит холодная неустойчивая воздушная масса арктического происхождения. В понедельник, 15 февраля, и во вторник, 16 февраля, прогнозируются сильные ночные заморозки — столбик термометра будет опускаться до –26 °C. Минимальная температура в дневное время составит –15 °C.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Павел Знавец
Эсэ пра геніяльны твор Віктара Шалкевіча.
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]