Предложение от настоящего полковника: создать свой беларуский интернет
Андрея Кривоносова, начальника Гомельского гарнизона, военного комиссара Гомельской области, полковника и "ЯБатьки", как он сам себя назвал, цитируют "Гомельские ведомости"
фото: newsgomel.by
– Постоянно развиваются разные Фейсбуки, всякие тик-токи и телеграмм-каналы. А где мы на этом поле? Мы должны обязательно там присутствовать. Возможно, нас забанят. Ограничат доступ. Но пока мы не будем заявлять о себе громко, явно и открыто, мне кажется, ничего у нас не получится. Для этого следует развивать наш Белнет или что-то подобное.
На нашем ресурсе мы сами будем хозяевами и руководителями. Можем кого-то ограничивать с призывами, кого-то наоборот – продвигать. Создавать такую диалоговую площадку, руководить которой будет государство. Хотелось, чтобы в Программу социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы вошла Государственная программа патриотического воспитания молодёжи.
Это должен быть всеобъемлющий межведомственный документ, чтобы каждый субъект патриотического воспитания знал, что, когда, где он должен делать.
22:07 11/02/2021
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