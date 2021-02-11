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Лукашенко поручил заняться тунеядцами. Проститутки и наркоманы на низком старте

Александр Лукашенко вновь поднял тему неработающих в стране граждан.

Во время выступления на VI Всебелорусском народном он отметил, что среди тунеядцев есть такие граждане, которые годами не работают.

Однако отсутствие официального заработка не мешает им жить в хороших домах и ездить на дорогих автомобилях.

При этом такие тунеядцы еще и оплачивают услуги по социальным тарифам. 

Треть участников акций протеста составляли неработающие белорусы, отметил президент.

При этом имеют еще наглость возмущаться, формируя 35-40% участников незаконных акций, – цитирует пресс-служба его слова.

Только в Минске насчитывается около 68 тысяч неработающих людей – это те, кто стоит на учете.


На некоторых посмотрели, как они живут, - вам и не снилось. И они все ходили, молотили омоновцев, милицию, ломали, крошили, будоражили общество. Они были в авангарде.

Эти люди должны работать и платить налоги. Ведь неработающие граждане тоже обращаются в больницы, их лечат за налоги, оплачиваемые другими гражданами.

Когда человек приходит в больницу, врачи не смотрят – протестун это или беглый, лечат всех, отметил президент. 

Лукашенко еще раз подчеркнул, что эту категорию граждан надо заставить работать, пишет belnovosti.by
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