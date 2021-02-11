Во время выступления на VI Всебелорусском народном он отметил, что среди тунеядцев есть такие граждане, которые годами не работают.





Однако отсутствие официального заработка не мешает им жить в хороших домах и ездить на дорогих автомобилях.





При этом такие тунеядцы еще и оплачивают услуги по социальным тарифам.





Треть участников акций протеста составляли неработающие белорусы, отметил президент.





При этом имеют еще наглость возмущаться, формируя 35-40% участников незаконных акций, – цитирует пресс-служба его слова.





Только в Минске насчитывается около 68 тысяч неработающих людей – это те, кто стоит на учете.









На некоторых посмотрели, как они живут, - вам и не снилось. И они все ходили, молотили омоновцев, милицию, ломали, крошили, будоражили общество. Они были в авангарде.





Эти люди должны работать и платить налоги. Ведь неработающие граждане тоже обращаются в больницы, их лечат за налоги, оплачиваемые другими гражданами.





Когда человек приходит в больницу, врачи не смотрят – протестун это или беглый, лечат всех, отметил президент.



