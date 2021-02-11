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Ирина Петровская: «Мы не за Путина и не за Навального — мы за воду!»

ТВ разоблачает оппозиционера, ютуб выясняет, как люди живут

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

В конце сентября прошлого года Дмитрий Киселев организовал тур по местам боевой славы безымянного в ту пору блогера, проходившего в сюжетах под кличкой «берлинский пациент». Руководитель крупнейшего государственного информагентства и ведущий главной аналитической программы «Вести недели» на государственном канале «Россия» самолично слетал в Томск, переночевал в том же номере гостиницы, где месяцем раньше останавливался тот, кого нельзя называть по имени, поутру, облачившись в белый гостиничный халат, побрился перед зеркалом, в которое наверняка гляделся и предыдущий постоялец, после чего отбыл домой, целый и невредимый, так и не обнаружив нигде следов боевого отравляющего вещества.

В немецкий городок Фрайбург, где «берлинский пациент» проходил курс реабилитации, Киселев, наверное, тоже с удовольствием слетал бы сам, но, увы, окно в Европу захлопнулось перед ним давно и надолго (санкции, сэр!). Поэтому в Германию отправилась собственный корреспондент ВГТРК в Бельгии Анастасия Попова (по паспорту Боурт — фамилия мужа-бельгийца), прославившаяся серией репортажей из воюющей Сирии, награжденная указом президента России медалью «За отвагу» и даже удостоенная чести вместе с несколькими другими известными россиянами вынести на арену сочинского стадиона «Фишт» олимпийский флаг во время церемонии открытия зимней Олимпиады. 

Во Фрайбурге ей выпала иная, но не менее ответственная миссия — превратить «хижину» (то есть небольшой и обычный для Европы апарт-отель) во Дворец, то есть шикарную виллу, расположенную по соседству с киностудией, где, по словам Киселева, и «дворец Путина нарисовали, а самого Навального поселили в столь презираемую им роскошь». 

Попова-Боурт с заданием справилась на «отлично», обнаружив внутри малопримечательного здания, ничем не напоминающего дворец, предметы настоящей роскоши: два дивана, телевизор, две спальни с террасой, кухню с кофемашиной, фруктами на столе и подарочной бутылкой вина (стоимостью 2,5 евро, как позже сообщили специалисты, опознавшие вино по этикетке), туалет с ершиком («блестит, но не так») и даже (о боги!) джакузи: «похоже на обычную ванну, но стоит нажать на заветную кнопку, и все начинает пениться».  

Особый энтузиазм журналистки вызвал бассейн с теплой водой, в котором она поплавала, и волшебный вид с балкона, на котором Навальный и записывал свой ролик о возвращении домой. Прикинув, сколько стоит аренда всей этой роскоши, и приплюсовав к ней стоимость съемок и монтажа скандального фильма о дворце Путина, Попова назвала гигантскую сумму в 1 миллион евро, которую Навальный потратил вот на это все: «Проблема в том, за чьи деньги безработный блогер снял эти два этажа». 

Потом журналисты других СМИ произвели свои подсчеты и выяснили, что никаким миллионом там и не пахло, а проживание в апартаментах Навальному оплатил Евгений Чичваркин. Ну и главное: по некоторым сведениям, хозяин отеля намерен подать в суд на «бельгийскую туристку», осуществившую съемку без его разрешения, что по немецким законам — деяние уголовно наказуемое. 

Впрочем, суд — ерунда. ВГТРК — компания богатая, если что — заплатит хозяину за моральный ущерб. Важно, что заказчик доволен.

«Борец с коррупцией», согласно экранному творению Поповой, сам оказался не чужд шикарной жизни, а цель, которую преследовали он и его западные кураторы — «нанести ущерб лидеру страны и через него России» — не достигнута. Пшик у них получился. В расчете на легковерных «сварганили правдоподобную ложь», тогда как «Путин пользуется реальной и устойчивой поддержкой большинства россиян». 

Что в действительности думают люди, обитающие по соседству с особо охраняемым объектом, как и чем живет Геленджик на фоне скандала с «дворцом Путина», решил выяснить ютуб-канал «Редакция», отправив на место своего корреспондента Дмитрия Сошина.  

По словам сторожа, охраняющего турбазу поблизости от дворца, «давно уже все знают, чья это резиденция». Встреченные Сошиным казаки, патрулирующие пустой в эту пору город, довольны: «Хорошо, если на самом деле это происходит рядом с нами. Люди про Геленджик узнали». «Навязла в ушах тема этого дворца, — кипятится местный бард и активист. — Если этот вселенский вой поможет обратить внимание на наши проблемы, этому дворцу спасибо скажем». Подумав, добавляет: «Прежде всего, надо дать воду в хижины, а потом строить дворцы. Я человек аполитичный. Я не за Путина, не за Навального. Я за воду!»

С водой в Геленджике катастрофа. «Летом в сорокаградусную жару весь город изнывает без воды, но на полив обширных газонов в частном гольф-клубе ежедневно уходят тонны», — рассказывает местный блогер. «Отопления, воды, дорог нет», — жалуются все без исключения жители курортного городка, радуясь при этом: «Раз такие люди сюда заехали, появится новый аэропорт, рабочие места, вода, наконец… Нам очень повезло».

«Вы фильм Навального видели?» — интересуется Сошин у трех немолодых женщин, гуляющих по набережной. Одна, самая активная, признается: «Я была в шоке!» «Да зачем ему такой дворец? — фыркает в ответ на ее слова другая. — Ему некогда шляться по дворцам. Человек работает в поте лица». «Я смотрела Навального, я сама это видела в ютубе», — не сдается первая. «Он нехороший человек, редиска. Денег украл, — гнет свою линию защитница Путина. — Надо смотреть не ютуб, а телевидение нормальное, где расследования ведутся. Что этого Путина задолбали? Человек нашу страну из ж...ы вытащил, извините за выражение, поставил на ноги, а то нас за людей не считали американцы». 

Вот это и есть глас народа.

Глас того самого «глубинного народа», в расчете на который «в поте лица» работают пропагандисты федерального ТВ.

«Правдоподобную ложь», которую они варганят, простые люди принимают за чистую монету, «ящик» по-прежнему считают источником самой достоверной информации, и если там говорят, что Навальный — главный злодей, который хочет продать Россию, значит, так оно и есть. 
А там не просто говорят, там орут с утра до ночи, что Навальный вор, антисемит, нацист, осквернитель памяти о великой войне и просто «дурак, идиот», как, не стесняясь, охарактеризовала его ведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева: «Мы пытаемся разобраться в сути этой странной команды Навального — и шпионы, и предатели, и митинги, и мошенники, и деньги просят, и страну хотят уничтожить…» Мало того: когда Навальному было 9 лет, он во время летнего отдыха в украинском селе Залесье поджег стог колхозного сена. «По всему видно — человек непорядочный», — резюмировала Скабеева, а кто-то из гостей-экспертов пошутил: «Уже тогда тренировался». 

…А людям, по большому счету, просто нужна вода.
Новая газета
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