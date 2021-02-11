Например, ноутбук забрали у Кирилла Афанасьева, когда он возвращался из Киева через «Новую Гуту». Потом TUT.BY опубликовал ещё несколько таких историй. При этом в Таможенном комитете утверждают, что связи между изъятием ноутбуков и ст. 23.34 нет, это совпадение. В то же время государство заявляет о создании единой базы участников протеста. dev.by записал ещё пару историй, как белорусы из «братства 23.34» возвращались в Беларусь.

«Жену попросили выложить из сумок каждую вещь»

Е., разработчик:





— Мы с женой прилетели в Минск после зимовки в Азии. Она тоже работает в одной из компаний-резидентов ПВТ, была задержана осенью, получила штраф.





Из-за слухов про «базу 23.34», фигурантов которой якобы досматривают на границе с пристрастием, изымают ноуты, мы волновались перед полётом. Я взял оба ноутбука в свой рюкзак и прошёл паспортный контроль первым, а жена сразу после меня, в том же окошке. Была идея пойти в разные, чтобы с большей степенью вероятности не лишиться рабочих инструментов на 20 дней. Но мы от неё отказались, чтобы не унижать себя этими замороченными комбинациями.





Я паспортный контроль прошёл без неожиданностей: рассказал, чем занимался за границей, подписал обязательство карантинить 10 дней. У жены сперва всё шло по той же схеме. Я уже успел подумать, что про «базу 23.34» — это всё-таки или слухи, или в большей степени относится к наземной границе с «кукловодами» вроде Польши, Литвы. Потом я услышал, что номер окошка озвучивают по рации, называют какой-то код, и напрягся. Через стеклянную дверь было видно, как к жене с двух сторон приближаются люди в форме, звучит «Пройдёмте с нами, пожалуйста», и её не выпускают, уводят опять куда-то вглубь зоны прилёта. Это было довольно страшно, за четыре года путешествий такое с нами не случалось.





Потом она рассказала, что просидела минут 20 «под охраной», после чего повели на «дополнительную проверку» (больше ничего не объясняли) через красный коридор. Спросили, где муж, но я к тому времени уже прошёл таможенный контроль. Спросили, нет ли ещё багажа. Попросили выложить из сумок каждую вещь, всё перебрали, осмотрели и потрогали, спросили про наличные деньги, лекарства, место работы. Других посетителей красного коридора тем временем пропускали через сканер, без досмотра вещей вручную.





У меня перед этим тоже был непривычный эпизод на таможенном контроле (независимо от жены): хотел идти через зелёный коридор, как обычно, ничего для декларирования с собой не было. Вышла барышня в форме: «Здравствуйте» — улыбается. Спросила, везу ли что-либо, что нужно декларировать. Ответил, что нет. А наличную валюту? Ответил, что да, сумма такая-то (гораздо меньше разрешённых к провозу без декларирования 10 тысяч долларов). Попросила показать и пересчитала всё до последней купюры. А мои вещи пропустили через сканер.





У жены, конечно, остались самые приятные впечатления от встречи с родиной: вежливые люди, симпатичный протокол осмотра на память. Жена считает, что самый страшный момент был позже: она уже вышла из красной зоны к встречающим и таксистам, когда увидела, что за ней бегут люди в форме. Оказалось, она на радостях забыла в зоне досмотра конфеты из дьютика — вот, хотели вернуть.

«Паспорт унесли на дополнительную проверку»

Д., разработчик:





— Мы с семьёй возвращались из Турции. Туда уезжали ещё до закрытия границ на автобусе через Украину, а обратно уже самолётом. У меня осенью было задержание по ст. 23.34.





В минском аэропорту меня ждала встреча «с особыми почестями». Это было так: на паспортном контроле пограничник взял паспорт и сказал отойти в сторонку — подождать. Вместе со мной с нашего рейса отсеяли ещё троих мужчин, все на вид моего возраста, 35-40 лет.





Документы унесли — якобы на дополнительную проверку, обратно принесли через полчаса. Даже не знаю, что в белорусском паспорте можно проверять полчаса. А потом нас дополнительно досмотрели таможенники, это заняло ещё минут 15-20. Итого мы задержались на 40-50 минут. Такое со мной впервые.





Правда ничего не конфисковали и никого не задержали. Ноутбук у меня был, но к нему претензий не возникло. Может быть, его просто не заметили — он был в вещах.





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