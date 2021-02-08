Ранее сообщалось, что людям могут позвонить работники службы безопасности банков или даже силовики, пишет Вечерний Гродно. Однако теперь на том конце провода может оказаться человек, который представится следователем Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.





Как поясняют в КГК, сотрудники банков и налоговых органов, работники Комитета госконтроля никогда не запрашивают по телефону сведения о банковских картах и другую личную информацию, а также данные о хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства.





В частности, один из таких случаев произошел в Лиде. На мобильный телефон работницы местного предприятия позвонил неизвестный мужчина, который представился работником органов финансовых расследований Комитета госконтроля. Он предложил ей сотрудничество якобы для проверки информации об осуществлении подозрительных финансовых операций по расчетным счетам предприятия.





Другой похожий случай произошел в Новополоцке. Там злоумышленник позвонил по «Вайберу» жительнице Новополоцка и, представившись старшим следователем ДФР КГК, пытался выведать информацию о ее банковской карте (личный кабинет, пароли), ссылаясь на запрос из банка. Аферист предлагал женщине онлайн-помощь в удалении вредоносного приложения с мобильного телефона.









— Следует отметить, что аферисты постоянно совершенствуют способы обмана доверчивых граждан. В частности, могут называть фамилии или должности действующих работников контролирующих либо правоохранительных органов, номера их служебных телефонов, телефонов доверия и отделов по работе с обращениями граждан (как правило, эти данные находятся в свободном доступе, в том числе размещены на сайтах госорганов в интернете), — пояснили в ведомстве.





Обо всех фактах телефонного мошенничества следует незамедлительно информировать органы внутренних дел.

Что касается подозрительных звонков от имени работников органов финансовых расследований, то сообщить об этом можно в управление собственной безопасности Комитета госконтроля по тел.: 8 (017) 328-54-99.



