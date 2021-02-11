Сергей Петрухин и Александр Кабанов — известные блогеры и активисты. Они обращали внимание на местные проблемы, публиковали ролики на Ютубе, пытались баллотироваться в депутаты. Обоих задержали еще летом.





Блогерам предъявили обвинение по ч. 1 ст. ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Также их обвиняют в оскорблении представителя власти, а Сергея Петрухина еще и в оскорблении судьи.





Блогерам грозит до 3 лет колонии.





Несмотря на то, что суд проходит в Могилеве, люди пришли поддержать блогеров. Из Минска приехали бывший и теперешний лидеры ОГП Анатолий Лебедько и Николай Козлов.





Но вот так сюрприз! Открытое заседание оказалось по факту закрытым. Прямо на лестнице встали двое милиционеров, которые объявили людям, что в зал суда их не пустят.





«Там достаточное количество народу, зал заполнен», — сообщили милиционеры.





В итоге, корреспонденту «Нашей Нивы» удалось-таки попасть на процесс. Никого из местной независимой прессы или друзей блогеров не пустили.





Маленький зал суда заполнили студентами, которых рассадили через одного. Петрухин и Кабанов в клетке, возле нее 4 (!) милиционера в бронежилетах. И это притом что заседание проходит в полуподвальном этаже. Еще несколько милиционеров дежурят снаружи у дверей, а выходы на лестницу заперты на замки!





Петрухин в бодром настроении, говорит студентам:





«Вы смотрите, детки, смотрите. Вам еще в этой системе придется работать — но надеюсь, что и нет».





По ходу процесса судья щедро выносила предупреждения Петрухину, отклоняя все его ходатайства. В том числе -- о том, чтобы процесс шел на белорусском языке.





Ходатайство, конечно, не удовлетворили.