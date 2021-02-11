+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

«Хоть расстреливайте — я здесь стоять не буду». Блогеров Кабанова и Петрухина удалили из суда над ними же

11 февраля начался суд над брестскими блогерами Сергеем Петрухиным и Александром Кабановым. Их судят не в Бресте и даже не в Брестской области. Дело рассматривает суд Октябрьского района Могилева.

«Хоть расстреливайте — я здесь стоять не буду». Блогеров Кабанова и Петрухина удалили из суда над ними же
Сергей Петрухин и Александр Кабанов — известные блогеры и активисты. Они обращали внимание на местные проблемы, публиковали ролики на Ютубе, пытались баллотироваться в депутаты. Обоих задержали еще летом.

Блогерам предъявили обвинение по ч. 1 ст. ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Также их обвиняют в оскорблении представителя власти, а Сергея Петрухина еще и в оскорблении судьи.

Блогерам грозит до 3 лет колонии.

Несмотря на то, что суд проходит в Могилеве, люди пришли поддержать блогеров. Из Минска приехали бывший и теперешний лидеры ОГП Анатолий Лебедько и Николай Козлов.

Но вот так сюрприз! Открытое заседание оказалось по факту закрытым. Прямо на лестнице встали двое милиционеров, которые объявили людям, что в зал суда их не пустят.

«Там достаточное количество народу, зал заполнен», — сообщили милиционеры.

В итоге, корреспонденту «Нашей Нивы» удалось-таки попасть на процесс. Никого из местной независимой прессы или друзей блогеров не пустили.

Маленький зал суда заполнили студентами, которых рассадили через одного. Петрухин и Кабанов в клетке, возле нее 4 (!) милиционера в бронежилетах. И это притом что заседание проходит в полуподвальном этаже. Еще несколько милиционеров дежурят снаружи у дверей, а выходы на лестницу заперты на замки!

Петрухин в бодром настроении, говорит студентам:

«Вы смотрите, детки, смотрите. Вам еще в этой системе придется работать — но надеюсь, что и нет».

По ходу процесса судья щедро выносила предупреждения Петрухину, отклоняя все его ходатайства. В том числе -- о том, чтобы процесс шел на белорусском языке. 

Ходатайство, конечно, не удовлетворили.

«Дзякуй. Расія ў Магілёве ўжо», — сказал Петрухин, за что получил еще одно замечание от судьи.

«Суд делает вам официальное предупреждение, комментарии свои высказывать не надо. Повторное нарушение порядка заседание — и вы будете удалены», — сообщила ему судья Кравченко.

После этого неугомонный Петрухин заявил еще одно ходатайство: попросил предъявить ему служебное удостоверение судьи.

Ответ судьи ожидаемый: ходатайство к делу приобщили, но не удовлетворили.

«Хочу сделать заявление. Происходящее нарушает мои законные интересы. Прошу, чтобы люди, сидящие в зале и не имеющие никакого отношения ко мне или Кабанову, вышли и уступили места нашим близким и прессе. Или найдите большой зал, или можно даже клуб или ДК.

Если вы откажетесь — я просто буду молчать и ничего не говорить, протестуя таким образом», — сказал Петрухин.

Александр Кабанов поддержал ходатайство и добавил: «Объявлен год народного единства, а над нами и нашими родственниками продолжаются издевательства. Если это не остановится, я не буду плясать под вашу дудку. Удаляйте меня из зала и хоть расстреливайте — я здесь стоять не буду».

Прокурор заявила, что все законно, мол, люди в зале ничего не нарушают, все остальное связано с эпидемиологической обстановкой.

«Вы профнепригодный человек, вам не места в прокуратуре».

Прокурор снова попросила сделать замечание Петрухину. Судья сделала, и ходатайство его отклонила.

Тогда слово взял Кабанов: «Проводите заседание без нас. Соберите лучше тройку. А мы просим конвой увести нас в камеру — будет социальное дистанцирование».

Судья Кравченко отказала в удовлетворении ходатайства.

«Зачем вы нас провоцируете? Хотите, чтобы мы начали нарушать порядок и вы нас удалили?» — спросил Кабанов.

Удалить его из зала суда попросил и Петрухин. Ответ: ходатайство не удовлетворено.

«Садитесь», — сказала судья

Кабанов и Петрухин продолжили стоять.

«Пусть нас судит тройка», — сказал Петрухин.

«Займите свои места!» — сказала судья.

«Удалите нас из зала суда!» — ответили обвиняемые.

«Или давайте сделаем перерыв, мы посоветуемся с адвокатами», — предложил Петрухин.

Судья после этого удалила Петрухина.

«Ребята, подписывайтесь на «Народный репортер!» — крикнул он студентам на прощание.

А судье сказал: «Дай вам бог здоровьечка. Не забудем»

«Еще ходатайства?» — спросила судья Кравченко.

«Удалите меня, — сказал Кабанов. — Дело политически мотивировано, вы не имеете права держать нас под арестом и судить. Прошу еще раз: удалите меня отсюда. Не имеет никакого значения, здесь я или нет. Зачем мне здесь находиться? Приехали родственники — их сюда не пустили, журналисты приехали — их не пустили, а нагнали детей. Что вы им показываете? Браво! Удалите меня с этого концерта!»

Прокурор наконец поддержала это ходатайство — но судья отказала. Кабанова оставили в зале суда.

«Еще ходатайства?»

«Прошу удалить меня из зала суда! — повторил Кабанов. — Буду заявлять, пока меня не удалят»»

Суд постановил удалить Кабанова. Но не как удовлетворение ходатайства, а удалить за нарушение порядка судебного заседания.

На этом всё закончилось. Продолжение — в 9.30 16 февраля.

Полный текст репортажа читайте на сайте "Нашей нивы".
NN.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Павел Знавец
Эсэ пра геніяльны твор Віктара Шалкевіча.
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]