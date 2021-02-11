Год Быка наступает сегодня ночью
В ночь с 11 на 12 февраля можно, наконец, попрощаться с Крысой: наступает год Белого металлического Быка.
Сингапур, Фото Reuters
Так называемый "Китайский Новый год" встречают 12 февраля 2021 года в Китае, Вьетнаме, Сингапуре, Южной Корее и других странах Азии — праздник отметят несколько миллиардов человек по всему миру.
Еще одно распространенное его название — Праздник Весны. В эти дни улицы городов заполнены цветущими ветвями персика, символизирующими процветание и любовь.
Вокзалы и станции Китая накануне праздника забиты людьми, ведь главный смысл Нового года — это воссоединение семьи, возвращение в родительский дом за праздничный семейный стол. Но в этом году правительство призывает людей избегать поездок из-за коронавируса.
Несмотря на пандемию, идет торговля кумкватом, специальными новогодними угощениями. Площади украшенные красными фонариками, светящимися инсталляциями и самыми разнообразными скульптурами Быка - символа наступающего года по Восточному календарю.
По легенде, когда Небесный император решил навести порядок с подсчетом времени, Бык заявился к нему первым. Так что именно с него должен был начинаться двенадцатилетний цикл. Однако на голове животного притаилась коварная Крыса, которая в нужный момент оказалась проворнее.
По Восточному гороскопу 2021 год Быка – год возможностей, заработка, создания семьи, купли недвижимости, а также начала бизнеса, связанного с земледелием.
18:51 11/02/2021
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