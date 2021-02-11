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В пятницу в Беларуси ожидается сильный ветер, на востоке — метели

В пятницу, 12 февраля, в Беларуси ожидается сильный ветер, по востоку — сильный снег и метели, снежные заносы на дорогах.




Синоптики объявили об оранжевом уровне опасности. По их данным, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с — в ночные часы на востоке страны, а утром и в дневные часы — по большей части территории.

Ночью будет от -12 до -18 градусов (в Минске — от -13 до -15), днем — 10-15 мороза (в столице — от -11 до -13).

В ближайшие дни Беларусь будет находиться под влиянием циклона Volker, поэтому снег и метели продолжатся.
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