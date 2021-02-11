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Минздрав "перестарался": официально в Беларуси оказался самый низкий уровень смертности от COVID-19 в Европе

Белорусская статистика по коронавирусу продолжает удивлять и вызывать сомнения.

Минздрав "перестарался": официально в Беларуси оказался самый низкий уровень смертности от COVID-19 в Европе
Свежие могилы на кладбище в Борисове весной 2020 года
И если постоянные скачки выявленных случаев в Минздраве придумали объяснять "волнообразным плато", то причины фантастически низкой смертности никто назвать не удосужился, передает Еврорадио.

Согласно данным Johns Hopkins University, уровень смертности от COVID-19 в Беларуси составляет 0,7%. По этому показателю страна является лидером на континенте. Как так?

Смертность как в Ботсване

0,7% — это так называемая case-fatality, то есть процент смертей от выявленных случаев заражения. Если считать умерших от коронавируса на 100 тысяч населения в целом, то будет 18,99 — тоже достаточно низкий показатель.

Самое интересное в случае с case-fatality: на таком же уровне, как в Беларуси, он только на Кипре, чуть ниже — в Исландии, немногим выше — в Норвегии. И это вряд ли говорит об успехах системы здравоохранения. Объясняем почему.

Начнём с того, что в этих странах совсем другая плотность населения: в Исландии она в 15 раз ниже, чем в Беларуси, а в Норвегии — в три раза ниже. С Кипром несколько иная ситуация: случаев коронавируса там выявлено относительно немного, в том числе отсюда и невысокий показатель.

Можете резонно ответить: говорить о плотности населения можно только в контексте смертности на 100 тысяч, но это не совсем так. Плотность населения влияет не только на скорость потенциального распространения вируса, но и, затем, на нагрузку на систему здравоохранения. В странах с высокой плотностью населения и коронавирус распространяется быстрее, и смертность от него более заметная — по вышеназванным условиям.

Соседи Беларуси по показателю смертности / Johns Hopkins University

В мировом же рейтинге соседи Беларуси по case-fatality — такие страны, как Уганда, Ботсвана (страна в Южной Африке) и Куба. Как думаете, можно ли считать статистику по коронавирусу в этих странах корректной? Вот и ответ.

Среди развитых стран рядом в рейтинге Израиль, однако это может быть положительным исключением, ведь израильская медицина — практически лучшая в мире, чего не скажешь о беларуской.

Для сравнения: в США показатель смертности от числа выявленных случаев — 1,7% (при этом 143 на 100 тысяч населения), в России — 1,9% (53 на 100 тысяч населения в целом), в Германии — 2,7% (76 на 100 тысяч), а в Венгрии — 3,5 5 на 100 тысяч).

Чудесная статистика

Еврорадио уже подробно рассказывало о вопросах, которые возникают в связи с белорусской статистикой по коронавирусу в целом.

Не так давно мы получили документы, которые свидетельствуют о том, что только в Витебске за 2020 год умерло почти на 2,5 тысячи человек больше, чем в 2019-м. Это при том, что официально от коронавируса в стране умерло за год 1424 человека.

О заметном росте смертности свидетельствуют и данные ряда других загсов, в частности, Могилева и Борисова. То есть можно говорить о том, что в Беларуси в 2020 году умирало куда больше людей, чем обычно. Казалось бы, при чём тут коронавирус.

Однако еще в прошлом году, комментируя избыточную смертность в Беларуси за 2 квартал (а это примерно 5,6 тысяч человек!) в ВОЗ заявили, что всю избыточную смертность следует считать, как смертность от коронавируса.
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