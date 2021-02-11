+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

“Циничные и оскорбительные слова” Как вы думаете, это о чем?

Сотрудники ГУБОПиК г Бреста задержали парней, разрисовавших памятник Ленину

Брестские милиционеры задержали пятерых парней, которые, по их словам, нанесли на памятник Ленину надписи протестного содержания.

Как комментирует заявление правоохранителей в своем telegram-канале “Наша НIва”, парни нанесли на постамент надписи “Жыве Беларусь”, “Уходи” и “3%”. Домачевский памятник Ленину был "осквернен" не только надписями протестного содержания, но и ленточкой с незарегистрированной символикой.

На видео, которое специально по этому "вопиющему" случаю, выпустили правоохранители, молодые люди раскаиваются в содеянном и утверждают, что сделали это, не будучи политически мотивированными. 


Удивление корреспондентов “Нашей Нiвы” вызвало то, что смысл этих надписей, например “Жыве Беларусь” в МВД назвали “циничными и оскорбительными”.
Источник: telegraf.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Павел Знавец
Эсэ пра геніяльны твор Віктара Шалкевіча.
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]