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Представитель Лукашенко подтвердил в Ватикане готовность сотрудничать со Святым Престолом

Замглавы МИД Беларуси, являющийся также послом этой страны при Святом Престоле Сергей Алейник провел 8-9 февраля в Ватикане серию встреч и кратко пообщался с папой Римским Франциском. Стороны подтвердили обоюдное стремление к активизации сотрудничества, сообщает РИА "Новости" (ria.ru) со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства, подчиняющегося Александру Лукашенко.


Фото с сайта https://news.sb.by

Восьмого февраля Сергей Алейник принял участие в ежегодной новогодней аудиенции Папы Франциска для дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом престоле. На полях мероприятия посол Беларуси провел краткую беседу с понтификом», – говорится в сообщении на сайте МИД.


В рамках визита состоялись также встречи с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом, а также с главой дипломатической службы Ватикана архиепископом Полом Ричардом Галлахером. «Основными темами переговоров стали актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также сотрудничество в рамках международных организаций и ситуация в регионе. По итогам обсуждений подтверждено обоюдное стремление к активизации белорусско-ватиканского сотрудничества для достижения дальнейшей положительной динамики двустороннего взаимодействия и укрепления межконфессионального диалога», – говорится в сообщении.

В декабре 2020 года в Беларусь из Польши после почти четырех месяцев изгнания вернулся архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который на тот момент возглавлял Римско-Католическую Церковь в Республике. До этого глава белорусского МИД Владимир Макей сообщил, что президент Александр Лукашенко "из уважения" к папе Римскому поручил найти решение ситуации, связанной с католическим иерархом, который вопреки белорусским законом 31 августа не был допущен на территорию страны. Задним числом Госпогранкомитет сообщил, что паспорт иерарха был "признан недействительным". Лукашенко без каких-либо ссылок на источники заявлял тогда, что глава белорусских католиков «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну».

После возвращения в Минск Кондрусевич ушел в отставку. Информированный источник при Святом Престоле сообщал, что отставка Кондрусевича стала частью соглашения, которого достигли власти Беларуси и представители Ватикана в целях урегулирования непростой ситуации вокруг этого видного иерарха.
Источник: Credo.press
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