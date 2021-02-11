На Окрестина и в Жодино снова принимают передачи
В минском ИВС на переулке Окрестина с 11 февраля возобновился прием передач для задержанных. Их принимают до 17:00, сообщают волонтеры
Также появилась информация, что с 17 февраля возобновляется прием передач и в изоляторе в Жодино. Там запрет был введен 26 января. Причиной также назывался COVID-19.
Напомним, ранее передачи в изоляторах принимались ежедневно, но осенью 2020-го внезапно оставили только один день в неделю. А после Нового года и вовсе перестали принимать.
Официально это объяснялось борьбой с коронавирусом.
Правда, хорошую новость очень быстро догнало уточнение. Люди сообщают, что для "политических" передачи по-прежнему не принимают. По крайней мере, об этом сообщают от изолятора на Окрестина.
15:38 11/02/2021
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