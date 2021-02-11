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На Окрестина и в Жодино снова принимают передачи

В минском ИВС на переулке Окрестина с 11 февраля возобновился прием передач для задержанных. Их принимают до 17:00, сообщают волонтеры

Также появилась информация, что с 17 февраля возобновляется прием передач и в изоляторе в Жодино. Там запрет был введен 26 января. Причиной также назывался COVID-19.


Напомним, ранее передачи в изоляторах принимались ежедневно, но осенью 2020-го внезапно оставили только один день в неделю. А после Нового года и вовсе перестали  принимать. 

Официально это объяснялось борьбой с коронавирусом.

Правда, хорошую новость очень быстро догнало уточнение. Люди сообщают, что для "политических" передачи по-прежнему не принимают. По крайней мере, об этом сообщают от изолятора на Окрестина.  
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