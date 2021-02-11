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В Беларуси сократили перечень населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения

Изменения в список внес Совет Министров.

Правительство Беларуси сократило перечень населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения.

Некоторые были исключены из списка, а некоторые переведены из зоны с правом на отселение в зону проживания с периодическим радиационным контролем. 

Постановление вступает в силу после официального опубликования. Подробно с ним можно ознакомиться на сайте Национального правового интернет-портала.
Источник: 1prof.by
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