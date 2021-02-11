Правительство Беларуси сократило перечень населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения.





Некоторые были исключены из списка, а некоторые переведены из зоны с правом на отселение в зону проживания с периодическим радиационным контролем.





Постановление вступает в силу после официального опубликования. Подробно с ним можно ознакомиться на сайте Национального правового интернет-портала.







