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МТС выпустил мобильный электронный дневник для школьников

МТС выпустил мобильное приложение «МТС Дневник», ориентированное на школьников, родителей и учителей. Он представляет собой аналог бумажного школьного дневника и журнала с дополнительными интерактивными функциями.


Сервис позволяет отслеживать успеваемость ребенка, предоставляя доступ к платформе образовательных электронных сервисов Знай•бай.

Базовый функционал приложения «МТС Дневник» предоставляется бесплатно. «Стандартный доступ» позволяет детям и их родителям просматривать расписание занятий и звонков, домашнее задание, записанное учителем, а также выставленные отметки и пропуски.

Для доступа к расширенному функционалу приложения необходимо подключить услугу «Премиум доступ». Ее стоимость составляет 0,30 рубля в сутки. В первый день пользования услуга предоставляется бесплатно. Расширенный функционал позволяет получать смс-уведомления о посещаемости школы, получить доступ к материалам домашнего задания, электронному учебнику, объявлениям от учителей, графической аналитике.

Приложение «МТС Дневник» удобно для использования родителями, учащимися и учителями. Профили учащихся и родителей объединяются в единый семейный аккаунт, таким образом все данные в электронном дневнике синхронизируются и доступны для просмотра в кабинете как учащихся, так и родителей.

Регистрация в «МТС Дневнике» осуществляется только по пригласительным ключам, которые выдаются учреждением образования, подключенным к платформе Знай•бай.

Приложение доступно для пользователей операционной системы Android и iOS. Скачать можно в App Store, Google Play и AppGallery.

Подробную информацию о сервисе «МТС Дневник» смотрите здесь.
Источник: Newgrodno.by
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