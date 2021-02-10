Яркое гало наблюдали над Глубоким
Утром 10 января на Глубоким наблюдалось интересное атмосферное оптическое явление — гало вокруг солнца.
Его фото опубликовала газета «Веснік Глыбоччыны».
Яркое гало над Глубоким. Фото vg-gazeta.by
По информации издания, кроме паргелиев над горизонтом, также был виден и солнечный столб. В отличие от радуги в гало, цвета спектра расположены в обратную сторону.
Образуется такое явление из-за преломления лучей света в ледяных кристалликах, обычно в перистых облаках в верхних слоях тропосферы.
В народных приметах зимой гало предвещает усиление мороза. Сегодня утром, 11 февраля, на метеостанции в Докшицах столбик термометра опустился до −19,1 °C.
15:03 11/02/2021
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