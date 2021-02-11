Не "Спутник V": доктор Комаровский рассказал, какой бы вакциной он привился
И почему не рекомендует "Спутник V"
Известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал в интервью изданию "Гордон", что пока не советовал бы вакцинироваться российской вакциной.
«Я на сегодня не могу рекомендовать вакцину «Спутник V», — заявил доктор Комаровский.
«Спутник V» – я допускаю, что это очень хорошая вакцина. При этом допуская, понимая, как реализуется международный маркетинг в российской фармпромышленности, я понимаю, что они могли просрать, простите, все, что только можно», — заявил Евгений Комаровский.
По словам эксперта, он не рекомендует ее «не потому, что это российская вакцина, а прежде всего потому, что у меня нет нормальных, цивилизованных протоколов, статей, по которым я бы понимал, как это все проходит испытания».
«Поэтому я допускаю, что есть определенные проблемы», — рассказал Евгений Комаровский.
В то же время, доктор рассказал, что в мире уже есть вакцина, которая не вызывает сомнений.
«Pfizer. Сейчас Pfizer я бы привился мгновенно… Pfizer и Moderna – это мРНК-вакцины, которые фактически появились, потому что разрабатывались очень серьезные технологии, как с помощью вакцин лечить онкологические заболевания.
И немецкая фирма BioNTech была лидером разработок. И поэтому им удалось, используя эти разработки, создать вот эту мРНК-вакцину», — рассказал, почему выбрал именно такую вакцину доктор Комаровский.
Источник: Телеграф
13:23 11/02/2021
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