Известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал в интервью изданию "Гордон", что пока не советовал бы вакцинироваться российской вакциной.





«Я на сегодня не могу рекомендовать вакцину «Спутник V», — заявил доктор Комаровский.





«Спутник V» – я допускаю, что это очень хорошая вакцина. При этом допуская, понимая, как реализуется международный маркетинг в российской фармпромышленности, я понимаю, что они могли просрать, простите, все, что только можно», — заявил Евгений Комаровский.





По словам эксперта, он не рекомендует ее «не потому, что это российская вакцина, а прежде всего потому, что у меня нет нормальных, цивилизованных протоколов, статей, по которым я бы понимал, как это все проходит испытания».





«Поэтому я допускаю, что есть определенные проблемы», — рассказал Евгений Комаровский.





В то же время, доктор рассказал, что в мире уже есть вакцина, которая не вызывает сомнений.





«Pfizer. Сейчас Pfizer я бы привился мгновенно… Pfizer и Moderna – это мРНК-вакцины, которые фактически появились, потому что разрабатывались очень серьезные технологии, как с помощью вакцин лечить онкологические заболевания.





И немецкая фирма BioNTech была лидером разработок. И поэтому им удалось, используя эти разработки, создать вот эту мРНК-вакцину», — рассказал, почему выбрал именно такую вакцину доктор Комаровский.







