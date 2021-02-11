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— подчеркнули родители. Они упомянули, что речь идет об известной гимназии в Центральном районе Минска, но попросили не указывать номер школы, пишет Ребенок.by









На уроке педагог затрагивает самые разные исторические периоды: ВКЛ, гитлеровская Германия, протестное движение во Франции, политические события в современной Беларуси. Учитель отмечает, что дети «имеют право на свое мнение» и что она «никому не собирается за это снижать отметки», при этом настойчиво старается донести свою точку зрения. Как можно понять из фрагмента аудио, речь идет в том числе о символах, которые используются протестующими.





Учитель рассказывает подросткам о якобы выпущенном в эфир диалоге Сергея Тихановского с Николаем Статкевичем, где один из мужчин говорит о том, что они «становятся на путь войны», и предсказывает «большое кровопролитие».





— А это правильно? — рассуждает педагог на записи. — Ведь вы же осуждаете и революцию 1917 года, и гражданcкую войну, которая вслед за ней началась <…> Зачем сейчас нам нужна революция и гражданская война?





Помимо Сергея Тихановского учитель упоминает его супругу, которая «там сейчас со своими делит деньги, но все никак не поделит». Педагог подчеркивает, что ей это известно благодаря «сливам» от людей в команде Светланы Тихановской. В контексте «сливов» женщина приводит аналогию с гитлеровским окружением (о том, что сливы были и там), а также упоминает покушения на Гитлера.





— Поэтому, ребята, нет ни одного государства в мире, которое было бы благом для всех и каждого, — делает вывод учитель.





— Но к этому нужно стремиться, — дети активно вступают в дискуссию.





— Так стремиться нужно мирными способами.





— А какие мирные способы могут быть?





— Это диалоги, разговоры открытые, обсуждения.





— С ОМОНом что ли?





— Вот вы как раз-таки и не поняли, что специально вбивают клин для того, чтобы было гражданское противостояние. Потому что ОМОН есть в каждом государстве мира (неразборчиво) и бьет еще больше, чем у нас.





— Бьет значит любит — да-да, — возмущаются дети.





Родители говорят, что провели голосование в вайбер-чате и выяснили, что многие хотели бы заменить педагога. В ближайшее время они планируют встретиться с директором, чтобы поднять этот вопрос. Мама девятиклассника рассказала нам, что рассчитывает на содействие со стороны руководства школы. Еще в начале года у них с директором состоялся разговор о том, что «школа должна быть вне политики», и до недавних пор это правило строго соблюдалось.