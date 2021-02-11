На водителей составили административные протоколы, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.





Ранее в интернете появлялись призывы к автомобилистам включить гудки в 12:00, чтобы заглушить Всебелорусское народное собрание.





По новому "законодательству", за необоснованные сигналы водителям грозит штраф от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.