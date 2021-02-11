На рабочем месте задержана сотрудница Могоблдрамтеатра Ольга Семченко

Ольга Семченко. Фото: МогилевОнлайн







Сообщают, что причина ее задержания неизвестна, однако есть предположение, что ей могли послужить вытинанки (вырезанные из бумаги узоры) на окнах кабинета Семченко. Ольга осенью отбывала сутки административного ареста.





Напомним, на днях в Могилеве многих, кто ранее был осужден по ст. 23.34 КоАП РБ за участие в акциях протеста, вызвали в РОВД.





Вчера «Белсат» сообщал о том, что МВД распорядилось изолировать всех «активных граждан» на время проведения Всебелорусского народного собрания, которое стартовало сегодня.