В Могилеве задержали таксиста с 2,8 промилле

Это произошло после того, как на горячую линию «102» поступила информация о нетрезвом водителе, отъезжавшем от одного из домов по ул. Грюнвальдской.





В Госавтоинспекции рассказали: «Наряд ГАИ без промедления поехал в направлении заявленной улицы, где со дворов буквально им навстречу ехал легковой автомобиль такси марки Volkswagen Polo. Заметив патрульную машину, таксист, очевидно, затушевался, его авто начало вилять по дороге».





Водителю подали сигнал об остановке. Принимая вправо, он включил левый поворот.





В ГАИ добавили: «Остановив машину и увидев приближающихся к такси инспекторов, он попытался ехать, но не успел: реакция от переизбытка алкоголя была явно снижена, — продолжили, — Не было никаких сомнений, что водитель сильно пьян, от него исходил резкий запах алкоголя».



