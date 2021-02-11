Минобразования планирует совместить школьные экзамены с ЦТ. Ученики и родители «за»
Школьные экзамены могут быть совмещены с некоторыми элементами вступительной кампании, об этом заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко в кулуарах VI Всебелорусского народного собрания.
По его совам, обсуждение этого вопроса ведется давно.
«Это не какая-то тайна за семью печатями. Этот вопрос поднимался на многих диалоговых площадках. Мы провели социсследование, где Многие учащиеся и родители поддерживают систему совмещения экзаменов в школе с элементами вступительной компании», — отметил он.
Новшества должны помочь абитуриентам, чтобы они «не носились с бумажками из одного вуза в другой, пристраивая сертификаты ЦТ».
«Вопрос в том, как методически это выстроить, и для этого потребуется определенное время — возможно, год или два», — сказал глава ведомства.
Источник: Mlyn.by
11:51 11/02/2021
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