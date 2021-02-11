В Минске задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол





В Минске мужчина скрывался от правоохранительных органов Бельгии. Он приехал в белорусскую столицу в прошлом году, за это время успел жениться на проживающей здесь россиянке, сообщили в пресс-службе МВД.





В 2013 году суд приговорил задержанного к лишению свободы за фальшивомонетничество, вооруженное вымогательство, использование поддельных документов и мошенничество, совершенное организованной преступной группой.





«Через три года осужденному дали возможность побыть несколько дней на свободе, и он воспользовался этим: срезал электронный браслет контроля и скрылся. В 2018 году беглеца заочно осудили в Бельгии еще к 2,5 годам лишения свободы за мошенничество и подделку документов. В частности, он продал несуществующий ресторан, а также инсценировал похороны несуществующих родственников, похитив собранные для этого деньги людей. Когда же последовало разоблачение махинатора, тот разыграл уже собственные похороны», — сказано в сообщении.





Белорусским оперативникам иностранец представился дипломатом, попытался сослаться на неприкосновенность. Мужчина арестован до принятия решения по ходатайству о его выдаче.



