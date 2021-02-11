Еще к одному бывшему сотруднику БТ пришли с обыском
10 февраля у Никиты Дементьева, бывшего сотрудника Белтелерадиокомпании, прошел обыск
По словам жены Никиты, обыск проводили сотрудники ДФР. Из квартиры забрали цифровую технику, карты памяти, телефоны.
Дементьева отпустили после допроса, взяв подписку о неразглашении.
Дементьев живет в Борисове. Летом он участвовал в забастовке Белтелерадиокомпании, после чего был уволен.
Источник: baj.by
10:14 11/02/2021
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