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Еще к одному бывшему сотруднику БТ пришли с обыском

10 февраля у Никиты Дементьева, бывшего сотрудника Белтелерадиокомпании, прошел обыск

По словам жены Никиты, обыск проводили сотрудники ДФР. Из квартиры забрали цифровую технику, карты памяти, телефоны.

Дементьева отпустили после допроса, взяв подписку о неразглашении.

Дементьев живет в Борисове. Летом он участвовал в забастовке Белтелерадиокомпании, после чего был уволен.
Источник: baj.by
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