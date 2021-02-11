Еще к одному бывшему сотруднику БТ пришли с обыском

По словам жены Никиты, обыск проводили сотрудники ДФР. Из квартиры забрали цифровую технику, карты памяти, телефоны.





Дементьева отпустили после допроса, взяв подписку о неразглашении.





Дементьев живет в Борисове. Летом он участвовал в забастовке Белтелерадиокомпании, после чего был уволен.