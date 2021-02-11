







Николай Телятицкий. Фото из соцсетей





10 февраля делегаты от Пинщины отправились в Минск на ВНС. Колонна автобусов шла по трассе до столицы в сопровождении ГАИ и скорой. В числе пассажиров не оказалось Николая Телятицкого, сообщает « Медиа-Полесье ».





Врач сообщил «Медиа-Полесью», что отказаться от участия в ВНС было его личным решением из-за семейных обстоятельств.

Напомним, в начале января в группе «Па-першае, я з Пiнска» в Facebook развернулась дискуссия под статьей портала «Медиа-Полесье» с перечислением фамилий делегатов на ВНС от Пинска. В списке оказался и врач Николай Телятицкий. В комментариях под новостью медик пояснил, что его выдвинул Совет депутатов.





«Моего мнения никто не спрашивал. В настоящее время я обычный рядовой врач — детский хирург, которым являюсь более 20 лет, тысячи операций, помогаю детям и взрослым, всем, кто в этом нуждается, обращается за помощью. В 2013 году защитил диссертацию кандидата медицинских наук. Свои знания применяю на практике в своем родном городе Пинске, где и родился, который очень люблю, и горжусь этим».





Всебелорусское народное собрание проходит 11−12 февраля в Минске.



