+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Почти 130 стран остаются без COVID-вакцин

ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали правительства, которые вакцинировали группы риска, делиться вакцинами

Руководители Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ назвали такое положение вещей провальной стратегией.


На сегодняшний день 2,5 миллиарда человек в около 130 странах мира не имеют доступа к вакцинам против коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса и исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор, обнародованном в среду, 10 февраля.

"Из 128 миллионов введенных на данный момент доз вакцины более трех четвертей этих прививок сделаны всего в 10 странах, на которые приходится 60% мирового ВВП", - указано в документе.

Руководители организаций назвали такое положение вещей провальной стратегией, которая будет стоить жизней и средств к существованию, даст вирусу дополнительную возможность мутировать и избежать вакцинации, а также подорвет восстановление мировой экономики, пишет korrespondent.net

 

В связи с этим в ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали правительства, которые уже вакцинировали группы риска, делиться препаратами через механизм COVAX, а производителей вакцин от коронавируса - справедливо распределять ее ограниченный запас.
Источник:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Павел Знавец
Эсэ пра геніяльны твор Віктара Шалкевіча.
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]