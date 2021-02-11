Почти 130 стран остаются без COVID-вакцин

Руководители Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ назвали такое положение вещей провальной стратегией.





На сегодняшний день 2,5 миллиарда человек в около 130 странах мира не имеют доступа к вакцинам против коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса и исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор, обнародованном в среду, 10 февраля.

"Из 128 миллионов введенных на данный момент доз вакцины более трех четвертей этих прививок сделаны всего в 10 странах, на которые приходится 60% мирового ВВП", - указано в документе.

Руководители организаций назвали такое положение вещей провальной стратегией, которая будет стоить жизней и средств к существованию, даст вирусу дополнительную возможность мутировать и избежать вакцинации, а также подорвет восстановление мировой экономики, пишет korrespondent.net

В связи с этим в ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали правительства, которые уже вакцинировали группы риска, делиться препаратами через механизм COVAX, а производителей вакцин от коронавируса - справедливо распределять ее ограниченный запас.