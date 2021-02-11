Головной вагон сошел с рельсов. Под Брестом поезд протаранил фуру





По данным милиции, 27-летний гражданин Турции на DAF с полуприцепом при запрещающем сигнале светофора выехал на железнодорожный переезд, где и произошло столкновение. От удара головной вагон поезда сошёл с рельсов.









По данным милиции, 27-летний гражданин Турции на DAF с полуприцепом при запрещающем сигнале светофора выехал на железнодорожный переезд, где и произошло столкновение. От удара головной вагон поезда сошёл с рельсов.





Машиниста доставили в больницу, а водитель грузовика обошелся без травм. Из 50-и пассажиров поезда также никто пострадал. Их на автобусах отвезли к месту назначения.





Движение на участке было закрыто. На месте происшествия выезжали сотрудники ГАИ, МЧС и следователи.