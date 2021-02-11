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Головной вагон сошел с рельсов. Под Брестом поезд протаранил фуру

Вечером 10 февраля, около 21.50, на перегоне Брест-Южный – Бернарды, который находится на 8-м километре трассы Р17 «Брест–граница Украины», столкнулись фура и пассажирский дизель-поезд сообщением Брест–Влодава. Об этом сообщили в МВД Беларуси.


По данным милиции, 27-летний гражданин Турции на DAF с полуприцепом при запрещающем сигнале светофора выехал на железнодорожный переезд, где и произошло столкновение. От удара головной вагон поезда сошёл с рельсов.

 

По данным милиции, 27-летний гражданин Турции на DAF с полуприцепом при запрещающем сигнале светофора выехал на железнодорожный переезд, где и произошло столкновение. От удара головной вагон поезда сошёл с рельсов.

Машиниста доставили в больницу, а водитель грузовика обошелся без травм. Из 50-и пассажиров поезда также никто пострадал. Их на автобусах отвезли к месту назначения.

Движение на участке было закрыто. На месте происшествия выезжали сотрудники ГАИ, МЧС и следователи.
Источник: Телеграф
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