+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Граница на замке? Из Беларуси в Литву нелегально перешли 12 иракцев

В ночь со вторника на среду в Игналинском районе литовский пограничный патруль заметил следы на снегу, которые вели со стороны Беларуси.


Проследовав по следам, пограничники вышли к заброшенному дому. Там находились 12 человек – 9 мужчин и три женщины. С собой у них были паспорта граждан Ирака без шенгенских виз.
 
Мигрантов доставили на пограничную заставу. На следующий день они подали прошения об убежище, сообщает пограничная служба Литвы.

Это не первый случай, когда граждане Ирака нелегально приходят в Литву из Беларуси. В декабре прошлого года литовские пограничники задержали 10 иракцев, в январе – 14.
Reform.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Павел Знавец
Эсэ пра геніяльны твор Віктара Шалкевіча.
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]