Украина запретила регистрацию российских вакцин от COVID-19
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление о запрете регистрации российских вакцин против COVID-19. Документ опубликован на едином портале органов исполнительной власти Украины.
В постановлении Россия именуется как «страна-агрессор». Помимо вакцин, украинский кабмин также запретил регистрацию «других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19», пишет Новая газета.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не будет закупать российскую вакцину «Спутник V». Украинский лидер выразил сомнения в ее эффективности.
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Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, как пишет РИА Новости, заявил, что в первом полугодии Украина получит до 3,7 млн доз препарата AstraZeneca. Минздрав Украины также заключил контракт о поставках еще 1,9 миллиона доз вакцины производства компании Sinovac Biotech, а в феврале министерство сообщило, что страна получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer.
08:37 11/02/2021
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