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После визита экспертов ВОЗ в Ухань тайна Covid-19 остается нераскрытой

"На пресс-конференции, завершившей миссию экспертов в китайском мегаполисе, исследователи отдали приоритет теории передачи коронавируса от животного к человеку через промежуточного хозяина и отвергли гипотезу о лабораторном инциденте", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Шанхае Симон Леплатр.​



"Один из экспертов ВОЗ, прибывший в Ухань для расследования происхождения Covid-19 в Китае, в среду поставил под сомнение надежность разведывательных данных США о пандемии. "Не слишком полагайтесь на разведданные США о вирусе", - написал Питер Дасзак в Twitter,​ ​ ссылаясь на заявления пресс-секретаря Белого дома, которая, судя по всему, дистанцировалась от первоначальных выводов экспертов ВОЗ.

"В Ухане не произошло ничего нового: расследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), похоже, не позволило побольше узнать ни о происхождении вируса, ни о теневых зонах официальной китайской версии. Через двенадцать дней исследователи представили в качестве наиболее вероятной гипотезу о передаче через животное-промежуточный хозяин, хотя это еще предстоит изучить. Гипотезу о лабораторном инциденте они квалифицировали как "крайне маловероятную", но открыли дверь для вопроса о передаче вируса по холодильной цепи, то есть через поверхность замороженных продуктов - такую гипотезу поддерживает Китай, который рассматривает возможность импорта вируса из-за границы", - говорится в статье.

"(...) Очевидная дезорганизация (с выдачей виз экспертам, задержкой пресс-конференции) в стране, которая умеет регулировать события, как часы, отражает значительную напряженность в отношениях между ВОЗ и принимающей китайской стороной", - отмечает автор статьи.

"(...) Во вторник в начале конференции надолго взял слово глава китайской делегации, сопровождавшей ВОЗ в этой "совместной миссии по установлению фактов", чтобы представить результаты миссии. Проректор Института общественного здравоохранения и валеологии Университета Цинхуа Лян Ваньнянь напомнил факты, установленные китайскими органами здравоохранения в прошлом году: первые случаи заражения произошли в декабре 2019 года, и добавил, что анализы образцов крови, взятые с октября по декабрь 2019 года и хранившиеся в учреждениях в Ухане, оказались отрицательными", - передает автор статьи.

"Он также вернулся к роли рынка морепродуктов "Хуанань", на который показывали пальцем в начале пандемии из-за продажи диких животных: в результате там было большое количество первых случаев заражения, но одновременно в Ухане были обнаружены другие случаи, не имеющие отношения к рынку, что не позволяет с уверенностью установить его роль в появлении вируса", - пишет Le Temps.

"(...) В завершение своего вступлен Лян Ваньнянь подчеркнул риск передачи через холодильную цепь. Он пришел к выводу, что исследование происхождения вируса в Китае уже проведено и что теперь расследование следует продолжить в остальном мире. Китайские власти с весны 2020 года выдвигают различные теории, предполагающие, что вирус мог быть завезен из-за границы, не предоставляя на данном этапе каких-либо материальных доказательств", - комментирует журналист.

"Глава миссии ВОЗ датчанин Питер Бен Эмбарек, со своей стороны, отверг гипотезу о​ лабораторноv инциденте, несмотря на то, что наличие в Ухане большего количества учреждений, специализирующихся на изучении коронавирусов летучих мышей, заставилj ученых задать этот вопрос", - говорится далее.

"По словам Питера Бена Эмбарека, "длительные, откровенные и открытые обсуждения с исследователями и руководством Уханьского института вирусологии позволили исключить такую возможность". Однако другой член делегации, Теа Фишер, сожалела о том, что не смогла получить из Китая "необработанные данные", которые она хотела изучить. "Мне приходится полагаться на огромное количество данных, которые предоставлялись мне после того, как они были проанализированы", - посетовала она.

"Не складывается впечатление, что эта конференция принесла какую-либо новую информацию, - с сожалением говорит Антуан Бонда, специалист по Китаю из Фонда стратегических исследований. - Все тезисы, которые в течение нескольких месяцев выдвигались китайскими политическими властями, теперь поддерживаются тем, как проходила эта информационная миссия ВОЗ и как проводилась пресс-конференция. На мой взгляд, расследование ВОЗ нужно было лишь для подкрепления китайского национального повествования, которое выдвигалось в течение нескольких месяцев". Однако исследователь надеется, что в предстоящей публикации доклада ВОЗ будет представлена более подробная информация", - резюмирует Симон Леплатр.

Перевод Inopressa
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