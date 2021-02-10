



- Набирающая обороты в первом полугодии минувшего года пандемия коронавируса, можно сказать, застала людей врасплох, поскольку никто ранее не сталкивался с такими масштабами заболеваний. Хочу заметить, что в некоторых обращениях звучала фактически паника, рассказал чиновник. -- Граждане выражали недовольство действиями власти в борьбе с коронавирусом, недоверие официальной статистике, а также требовали принять более решительные меры и ввести карантин по примеру зарубежных стран, просили закрытия границ.





Наряду с этим поступали благодарственные письма президенту за адекватное отношение и восприятие этой проблемы. Особенно много таких обращений было из-за рубежа. "Вы один из немногих лидеров государств, не подвергшихся необоснованной панике и стремящихся сохранить здравый смысл в период необоснованного нагнетания обстановки", - такое мнение высказывалось в письмах...









... Обращает на себя внимание тот факт, что во время второй волны коронавируса эта тема уже практически не волновала граждан (сентябрь-ноябрь). Лишь только после введения в регионах обязательного масочного режима при посещении объектов и в организациях всех форм собственности эта тема зазвучала вновь (в конце ноября). Люди стали направлять обращения против этого нововведения (поступило несколько десятков обращений такого плана). Было также некоторое количество жалоб на невнимательное отношение и недостаточно профессиональное оказание медицинской помощи при COVID-19 в учреждениях здравоохранения. Все письма были также тщательно рассмотрены и проанализированы.







